Filistin Atölyesi ve Hitit Üniversitesi Bilinçli Gençlik Topluluğu işbirliği ile Çorum Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bir Şey Söyler Filistin: Kendi Filistin’ini Anlat” paneller dizisi devam ediyor. Bu hafta üçüncüsü düzenlenen panele Ali Yarış ve Ümmü Ebrar Güneş konuşmacı olarak katkı sunarken Pınar Ayşe Gidiş ise moderatörlük görevini üstlendi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Ümmü Ebrar Güneş “Filistin’e Yakından Bakmak: Ürdün’ün Gözleriyle” başlıklı sunumunda, Ürdün ziyaretindeki gözlemlerini araştırmalarıyla birleştirerek bu ülkedeki Filistinlilerin yaşadığı sorunları anlattı.

Filistinlilerin Ürdün’deki hayatını yalnızca ekonomik ve coğrafi açıdan değil, aynı zamanda kadın ve çocukların deneyimleri üzerinden de değerlendiren Güneş, “Ürdün üzerinden Filistin meselesine baktığımda tek bir hikâye değil, iç içe geçmiş duygular görüyorum” diyerek, sınır hattının sadece coğrafi bir çizgi olmadığını, insanların hayatlarını, hayallerini ve umutlarını ikiye bölen görünmez bir duvar olduğunu vurguladı.

Ürdün’de karşılaştığı Filistinlilerin çoğunlukla zorla yerinden edilmiş olmanın ağırlığını taşıdığını belirten Güneş, evini, işini, düzenini ve hatta kimliğinin bir parçasını geride bırakmış kadın ve çocukların yaşadığı zorlukları aktardı.

Sorunun diğer boyutunun Ürdünlülerin Filistinlilere bakışı olduğunu söyleyen Güneş, halkın genel olarak Filistinlileri “ortak değerler” etrafında gördüğünü, onların sıkıntılarına ortak olup sahiplendiğini ifade etti.

Zaman zaman bazı sorunlar olsa da Ürdün halkının büyük fedakârlıklarla Filistin davasına destek verdiğini dile getiren Güneş, bunu özellikle sokak gösterilerinden çok net şekilde anlaşıldığını ifade etti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hitit Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans Öğrencisi Ali Yarış ise “II.Abdülhamid Han ve Filistin” başlıklı sunumunda II. Abdülhamid dönemi Filistin’in siyasi durumu ve demografik yapısı, siyonizmin yönlendirdiği mali sıkıntılar ve Filistin’de toprak sahipliği başlıkları altında tarihsel bir değerlendirme sundu.

Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında yaşanan toprak kayıpları ve derin mali krize rağmen, II. Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde Filistin topraklarının satışına yönelik yüksek meblağlı tekliflerin geri çevrildiğini vurgulayan Yarış, özellikle II.Abdülhamid’in sadece bu teklifleri reddetmekle kalmayıp, konuya ilişkin özel yasal düzenleme (kanun) çıkararak toprak bütünlüğünü koruma yönünde hukuki bir zemin oluşturduğunu aktardı.

Türkiye’de bazı çevrelerce tarihî belgelere aykırı şekilde ileri sürülen “toprak satma” iddialarına da değinen Ali Yarış, bu iddiaları somut kanıt ve belgelerle çürüttü. Sunumunda Filistin halkının onurlu duruşuna dikkat çekerek her türlü zorluğa rağmen bölge halkının bu vasfını tüm dünyaya ispatladığını ifade etti.

Ali Yarış, İsrail’in demografik yapıya yönelik kasıtlı saldırılarına karşın Filistin’de Müslüman, Hristiyan ve farklı din, kültür ve etnik kökene mensup insanların yüzyıllar boyunca barış içinde bir arada yaşadığını örnekleriyle anlattı. Siyonizmin öncelikli hedeflerinden birinin bu çoğulcu ve hoşgörülü barış ortamını bozmaya yönelik eylemler olduğunun altını çizen Yarış,

II. Abdülhamid devrinde Filistin’de yürütülen sosyal ve kültürel politikaları da değerlendirerek, bölgeye âlimler gönderildiğini, aynı şekilde Filistin’den eğitim almak üzere İstanbul’a öğrenciler getirildiğini belirtti. Ayrıca, geniş çaplı arazi mülkiyeti altyapısının oluşturulması ve bölgedeki dinî ve etnik çeşitliliğin hoşgörü esasına göre yönetilmesi yoluyla toplumsal barışın desteklendiğini ifade eden Yarış, tüm bu uygulamaların II. Abdülhamid Han’ın ileri görüşlülüğünü gösterdiği ifade etti.

Program soru-cevap bölümü ile sona erdi. (Haber Merkezi)