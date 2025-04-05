Okullu Yıldızlar Voleybol grup heyecanı Çorum’da başladı.

Grupta ilk maçlarda Ankara TED Kolejliler ile Osmancık Belediyespor takımları kazanarak iyi başlangıç yaptılar.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda başlayan grup birinciliğinde beş takım mücadele ediyor.

Grubun ilk maçında Ankara TED Kolejliler takımı Tokat Gençlikspor karşısında zorlanmada ve 3-0 galip gelerek iddiasını ortaya koydu.

Bu maçın ardından ise temsilcimiz Osmancık Belediyespor ile Çankırı Zirvespor takımları karşılaştı.

Temsilcimiz rakibi önünde baştan sona kadar üstür bir oyun sonunda 25-11, 25-17 ve 25-14’lük setlerle 3-0 yenerek grupta iddiasını ortaya koydu.

Grupta ikinci maçlar dün akşam oynandı. Şehzare Voleybol ile Çankırı Zirvespor ve Osmancık Belediyespor- Tokat Gençlikspor takımları mücadele etti.

Bugünde takımlar ikişer maç yapacaklar. Bugün saat 10’da ilk maçta grubun iki favori takımı Osmancık Belediyespor ile Ankara TED Kolejiler takımları karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım grup birinciliği için büyük avantaj yakalayacak.

Osmancık Belediyespor bugün akşam seansını bay geçecek ve grupta son maçında yarın saat 10’da Şehzade Voleybol takımı ile karşılaşacak. Grup birincisi olan takım yarı final grubuna yükselecek.