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Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ.S. idaresindeki 19 ACD 765 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 05 ACG 234 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA