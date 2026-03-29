Optisyen ve Gözlükçüler Odası Çorum Şube Başkanı Yasin Pehlivan, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımının arttığını belirterek, sahte ürünlerin göz sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Güneş gözlüğünün hayatın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Pehlivan, doğru ürün seçiminin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vatandaşların güneş gözlüğü alırken mutlaka İl Sağlık Müdürlüğü ruhsatına sahip optisyenlik müesseselerini tercih etmesi gerektiğini belirten Pehlivan, bu işletmelerde satılan ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı ve garantili olduğunu söyledi.

Denetimsiz satış noktalarına karşı uyarıda bulunan Pehlivan, “Bakanlık onayı ve satış izni olmayan işletmelerden ya da tezgahlardan alınan güneş gözlükleri ciddi risk taşır. Bu ürünlerin göz sağlığına zarar verme ihtimali oldukça yüksektir” dedi.

Sahte güneş gözlüklerinin en büyük tehlikesinin UV filtresi içermemesi olduğunu belirten Pehlivan, bu durumun göz bebeğini büyüterek zararlı UVA ve UVB ışınlarının göze daha fazla girmesine neden olduğunu ifade etti. Bunun da Katarakt, retina hasarı, kornea yanıkları ve kalıcı görme kayıplarına yol açabileceğini dile getirdi.

Pehlivan, sahte güneş gözlüklerinin başlıca zararlarını ise şöyle sıraladı: “Katarakt riskinin artması, retina tabakasında geri dönüşü olmayan hasarlar, kornea yanıkları ve enfeksiyonları, fotokeratit (güneş yanığı), görme bozuklukları, göz çevresinde tümör oluşumu riski, çocuklarda göz tembelliği ve darbe anında kırılarak göze zarar verme ihtimali.”

Ayrıca bu tür ürünlerin baş ağrısı, göz yorgunluğu ve odaklanma sorunlarına da yol açabileceğini belirten Pehlivan, özellikle çocukların sahte gözlüklerden uzak tutulması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan Pehlivan, güneş gözlüğü alırken camların UV400 korumalı ve CE sertifikalı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.