1 yıl önce Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından hizmete açılan 50 ünitli Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde 140 bin vatandaşa muayene hizmeti verildi.

BAŞHEKİM PAYDAR VERİLERİ PAYLAŞTI

Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Abdullah Paydar, hastanenin açılışının üzerinden geçen bir yılın ardından hizmet verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklanan verilere göre, bir yıl içinde 140 bin muayene gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 123 bin dolgu, 26 bin kanal tedavisi ve 112 bin diş çekimi yapıldı. Ortodonti alanında ise 1500 sabit ve hareketli tedavi uygulandı.

Başhekim Paydar, ayrıca on binlerce hastaya sabit ve hareketli protez hizmeti sunulduğunu ifade ederek, “Detaylarını burada sayamadığımız pek çok hizmete ekip arkadaşlarımızla birlikte imza attık” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Paydar, hastanenin açılmasında ve sonraki süreçte emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, Çorum Milletvekillerine, Vali Ali Çalgan’a ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.