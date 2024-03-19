Bekçilerden kaçan genç suç makinesi çıktı! Bekçilerden kaçan genç suç makinesi çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğünün aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 11-18 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmalar ve çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 hırsızlık ve 3 dolandırıcılık suçları olmak üzere, toplam 22 şahıs yakalandı. Ayrıca 3 kadın ve 2 erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamı da bulundu.        (Haber Merkezi)

Editör: Çorum Hakimiyet