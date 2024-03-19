İl Emniyet Müdürlüğünün aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 11-18 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan araştırmalar ve çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 hırsızlık ve 3 dolandırıcılık suçları olmak üzere, toplam 22 şahıs yakalandı. Ayrıca 3 kadın ve 2 erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamı da bulundu. (Haber Merkezi)