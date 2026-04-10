Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen Mevlid-i Şerif programında vatandaşlar dualarla anıldı.

Alaca Ömer Paşa Camiinde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programa Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Meran, Emniyet Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan orogramda şehitler için Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.