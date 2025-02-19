Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı.
Sürücünün 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi 3. Cadde üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan H.E., 19 UD 120 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı.
Karlı havaya aldırış etmeden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından takibe alındı.
Şahıs, Mimarsinan 7. Cadde’de yakalandı. Araçtan indirilen şahsın yapılan kontrolde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye polis ekipleri tarafından idari işlem yapıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı