Çorum'da polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yüksekten düşen kişi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı yakınlarında şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede araştırma yapan ekipleri görerek kaçmaya başlayan Y.Ş. (19), yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan Y.Ş, sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince zanlının düştüğü yerde yapılan aramada bir tabanca bulundu.
Editör: Anadolu Ajansı