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Çorum Belediyesi, yolları genişleterek ulaşımı rahatlatmak için kamulaştırma çalışmalarına hızla devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Okul 1. Sokağın buluştuğu noktadaki üç yapının yıkım çalışmaları başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Okul 1. Sokağın buluştuğu noktadaki 3 yapı Çorum Belediyesi tarafından kamulaştırıldı ve ardından yıkım çalışmaları başlatıldı. Yıkım çalışmalarının ardından, iki aracın yan yana geçmekte zorlandığı sokak genişletilerek trafik akışı rahatlatılacak.

Modern şehir için ulaşımın kilit öneme sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Göreve geldiğimiz andan itibaren akıllı şehir ve ulaşılabilir şehir projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Şehirde ulaşımı kolaylaştırmak, trafik sorununa çözüm bulmak için bir yandan yeni yollar açarken diğer yandan mevcut yolları genişletmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Aşgın “Şehir içi ulaşımını rahatlatacak yeni yollar açıyor, şehrin nefes alacağı yeni alanlar oluşturmak için kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyoruz. Bölgede başlattığımız yıkım çalışmalarının ardından yol genişletme çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.