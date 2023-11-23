Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.E. idaresindeki 19 ABU 294 plakalı motosiklet ile E.Y. idaresindeki 19 KK 949 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA