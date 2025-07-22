Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Burs ve Destekleri Grubu ile Yarışmalar Grubu Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Prof. Dr. Öztürk, yapılan görevlendirme ile her iki kurulda da bir yıl süreyle görev yapacak.

Yürütme Kurulları, ülkemizdeki genç araştırmacılara, öğrencilere ve akademisyenlere yönelik burs, destek ve yarışma programlarının planlanması ve yürütülmesinde stratejik kararlar alıyor. Ayda en az bir kez toplanan kurul, bilim insanlarının desteklenmesine yönelik politikaların oluşturulmasında aktif rol üstleniyor.

Bu görevle, Rektör Öztürk’ün bilgi ve deneyimleri ile birlikte Hitit Üniversitesinin araştırma-geliştirme alanındaki yetkinliği ve ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sunmaya yönelik çalışmaları ön plana çıkıyor.

KURULLAR İLK TOPLANTISINI YAPTI

Kurullar, yeni üyelerin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmede, önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar, program hedefleri ve stratejik önceliklere ilişkin değerlendirmeler ele alındı.