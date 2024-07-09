Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp, Paris 2024 Olimpiyatları'nda güreşemeyecek.

Spor hekimi denetiminde tedavi amacıyla kullandığı bir ilacın içeriğinde yasaklı madde tespit edilmesi bu karara neden oldu.

Geçici olarak men cezası aldı

Paris Olimpiyatları'nın en büyük madalya umutlarımızdan biri olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, spor hekimi gözetiminde tedavi amacıyla kullandığı bir ilacın yasaklı madde içerdiği tespit edilince, tüm müsabakalardan geçici olarak menedildi.

Avrupa ve Dünya şampiyonu olan Kayaalp'in bu durumu, spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

Olimpiyat kadrosunda yer almadı

Ülkelerin Olimpiyat Oyunları için sporcu kaydı süresi sona erdi.

Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak yarışmalardan menedildiği için kadroda yer alamadı.

Onun yerine Hamza Bakır, Paris'te altın madalya için mücadele edecek.

"Hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız"

Rıza Kayaalp, uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerinin son dönemde artması nedeniyle kendisine verilen bir ilacı kullandığı için men cezası aldığını belirtti.

Rıza Kayaalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Hukuk mücadelemize başladık. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız.”