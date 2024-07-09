27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gruplarda heyecan sona erdi. Pazar akşamı Kırmızı Grupta oynanan son maçların ardından Saylan Çelik, Şirinler Group Alaca ve Kurt Elektrik takımları gruptan çıkmayı başardılar.

Grup lideri Saylan Çelik, Düvencispor ile 2-2 berabere kalarak gruptan 13 puanla birinci olarak çıktı. Şirinler Group Alaca ise ikincilik üçüncülük için mücadele ettiği Kurt Elektirik karşısında 2-1 galip gelerek 12 puanla ikinci olarak üst tura çıktı.

İlk adım sahadan çekildi

FKK Doğa Gıda averajla elendi

Grubun diğer maçında ise FKK Doğa Gıda, İlk Adım Gıda karşısında 18. dakikada 4-0 önde iken rakibinin sahadan çekilmesi ile turnuvaya veda etti. Turnuvayı 7 puan ve +11 averajla tamamlayan Kurt Elektirik ile puan eşitliği halinde averaj hesabı yapan FKK Doğa Gıda maçtan 9 ve daha farklı farklı galip ayrılması gerekiyordu. İlk 18 dakikada dört farklı öne geçen FKK Doğa Gıda karşısında İlk Adım Gıda takımı hakem kararlarını mazeret göstererek sahadan çekildi. Bu karar ile maçtan 4-0 galip ayrılan FKK Doğa Gıda takımı 7 puan ve +8 averajla grubu tamamlarken Kurt Elektirik ise aynı puan ve +11 averajla üçüncü olarak ikinci tura yükselen takım oldu.