Yedi güzel adamdan M. Akif İnan:

Mescid-i Aksayı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu

Der 1979'ın içte ve dışta çalkantılı yıllarında

İçte sağ-sol çatışmaları

Dışta Afganistan cihadı ve

yine İsrail'in Mescid-i Aksa işgali

O yıllardan bu güne ne değişti

Gün günü arattı

İşgal, esaret, abluka, Aksa'yı alttan yıkma planları

Yetmedi en son Gazze merkezli Filistin katliamı başladı

İsrail bir kuduz köpek gibi saldırdı

Tarih 7 Ekim 2023

Dünyanın çıban başı cerahatini

Pis sarı suyunu akıtıyor yerini-yurdunu

Namusunu, onurunu, şerefini koruyan/savunan insanların üzerine

Eli silah tutmayan masum kadın ve çocukları da katlediyor

Kokutuyor her yeri

Kurutuyor canlı gördüğü her şeyi

Yıkıyor, enkaza çeviriyor

Ebrehe'nin filleri gibi

Yakıyor diri diri

Moğol ordusu heybetiyle

Arkasına sığındığı büyük Şeytan ABD

Ve avanesi Batı cüretiyle

**

Kaliforniya'ya ateş düştü

Los Angeles yanıyor, söndürülemiyor günlerdir yangın

Üzülsek mi, sevinsek mi bilemiyoruz.

Feryat ede ede yanan hayvan, bitki, ağaç

Börtü-böceğin suçu yok

Üzülüyoruz elbette

Diyorum ki

ABD'ye yeni seçilen eski başkan Trump

Bir rüya görse

"Selefiniz Gazze'yi yaktı

Yakanlara göz yumdu

Hatta arka çıktı, destek verdi

Etme bulma dünyası

Oraya atılan bombalar, füzeler

Estikçe rüzgar burada

Alev topuna dönüştü

gökyüzüne doğru hortum oluştu

Siz de yanıyorsunuz işte" dense

Bir de "kendini büyük görme

Nemrutlar gitti, Firavnlar gitti

Sen mi kalacaksın

Bu gün ayağının altında biten ot

Yarın mezarının üstünde bitecek" dense

Ne yapar acaba

Neye/Nasıl yorumlar

Ulan oğlum İsrail, yeter be!

Deyiverir mi?

**

İşimiz rüyaya kaldıysa vah halimize demeyin

Rüyayla amel etmeyiz ama değer veririz

Neden olmasın

**

Kör olası bu dünyada, herkes çıkar peşinde

Yapılan yardımlar

"Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez" cinsinden

İster birey, ister devlet bazında

Ne yazık ki..

**

Kimi kime şikâyet edelim Allahım!

Başımıza getirdiklerin, başımıza gelenler

Elbet bizim yapıp-ettiklerimiz yüzünden

**

Tekrar Yedi Güzel Adam'dan Cahit Zarifoğlu'na kulak verelim:

Işıklar çoğalıyor içimizden birine

Kime bu davet

Limanı dolduranlar yanan insan meşaleleri

Yüzbinler taş kulelere yaslanmış söylüyorlar

Rüzgar nereden eserse essin güzeldir

Alevler ayrı bir alemdir

Dirlik sevinçtir-gök içimizedir.

**

Vesselam..