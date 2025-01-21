Yedi güzel adamdan M. Akif İnan:
Mescid-i Aksayı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
Der 1979'ın içte ve dışta çalkantılı yıllarında
İçte sağ-sol çatışmaları
Dışta Afganistan cihadı ve
yine İsrail'in Mescid-i Aksa işgali
O yıllardan bu güne ne değişti
Gün günü arattı
İşgal, esaret, abluka, Aksa'yı alttan yıkma planları
Yetmedi en son Gazze merkezli Filistin katliamı başladı
İsrail bir kuduz köpek gibi saldırdı
Tarih 7 Ekim 2023
Dünyanın çıban başı cerahatini
Pis sarı suyunu akıtıyor yerini-yurdunu
Namusunu, onurunu, şerefini koruyan/savunan insanların üzerine
Eli silah tutmayan masum kadın ve çocukları da katlediyor
Kokutuyor her yeri
Kurutuyor canlı gördüğü her şeyi
Yıkıyor, enkaza çeviriyor
Ebrehe'nin filleri gibi
Yakıyor diri diri
Moğol ordusu heybetiyle
Arkasına sığındığı büyük Şeytan ABD
Ve avanesi Batı cüretiyle
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Kaliforniya'ya ateş düştü
Los Angeles yanıyor, söndürülemiyor günlerdir yangın
Üzülsek mi, sevinsek mi bilemiyoruz.
Feryat ede ede yanan hayvan, bitki, ağaç
Börtü-böceğin suçu yok
Üzülüyoruz elbette
Diyorum ki
ABD'ye yeni seçilen eski başkan Trump
Bir rüya görse
"Selefiniz Gazze'yi yaktı
Yakanlara göz yumdu
Hatta arka çıktı, destek verdi
Etme bulma dünyası
Oraya atılan bombalar, füzeler
Estikçe rüzgar burada
Alev topuna dönüştü
gökyüzüne doğru hortum oluştu
Siz de yanıyorsunuz işte" dense
Bir de "kendini büyük görme
Nemrutlar gitti, Firavnlar gitti
Sen mi kalacaksın
Bu gün ayağının altında biten ot
Yarın mezarının üstünde bitecek" dense
Ne yapar acaba
Neye/Nasıl yorumlar
Ulan oğlum İsrail, yeter be!
Deyiverir mi?
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İşimiz rüyaya kaldıysa vah halimize demeyin
Rüyayla amel etmeyiz ama değer veririz
Neden olmasın
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Kör olası bu dünyada, herkes çıkar peşinde
Yapılan yardımlar
"Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez" cinsinden
İster birey, ister devlet bazında
Ne yazık ki..
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Kimi kime şikâyet edelim Allahım!
Başımıza getirdiklerin, başımıza gelenler
Elbet bizim yapıp-ettiklerimiz yüzünden
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Tekrar Yedi Güzel Adam'dan Cahit Zarifoğlu'na kulak verelim:
Işıklar çoğalıyor içimizden birine
Kime bu davet
Limanı dolduranlar yanan insan meşaleleri
Yüzbinler taş kulelere yaslanmış söylüyorlar
Rüzgar nereden eserse essin güzeldir
Alevler ayrı bir alemdir
Dirlik sevinçtir-gök içimizedir.
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Vesselam..