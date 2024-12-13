Sol elim üstünde

Sağ elim tetikte

Dilimde ya Şâfi

Allah'tan şifa dilemekte.

Hadi

Canım ciğerim

İki de bir üzme beni.

Bir giden, bir bu yıl

Zatürreeye yakalanıyorum

Ben kaçsam bile

Koşuyor peşimden.

Biliyor musun zatürree

Enfeksiyon mu diyor doktorlar

Bakteri, mantar, parazit, virüs

Mikrop icmaından oluşuyormuş.

Hele şu virüsten gıcık kapıyorum

Korona aklıma geliyor birden

Gitsin gelmesin, gitsin gelmesin

O günler.

Öyle arsız ki bu virüs ve avenesi

Şeytan gibi ya, şeytan gibi

Girecek ırık arıyorlar, bırakın aralığı

Ağızdan,

Olmadı boğazdan

O da olmazsa sindirim kanalıyla

Sana davetsiz misafir oluyorlar.

Canım ciğerim

Bu aveneye fırsat verip seni üzmemek için

Sigara içmedim.

Alkol zinhar yok

Haram dinimizde.

Sisli-paslı havaya herkes gibi ben de maruzum.

Dumanlı kahve köşeleri mi, tevbe billah.

Gürültülü ve kalabalık ortamlarla

İlla ki karşı karşıyayım.

Ben bir öğretmenim

Öğrencilerin bağrışları, çağırışları

Kalabalık koridor ve sınıf olmaz mı hiç.

İşimden dolayı stres altında olmam

Olamam.

Romatizma tedavisi de geçirmedim

Bol antibiyotik aldıracak.

Mesleğim belli, sağlık personeli değilim

Fedakârca her hastaya koşan.

Zatürree potansiyeli taşıyan bunlarla birlikte

Dalağı alınan da değilim

Dalağım yerinde.

Bir şey olmaz diye soğuğa efelik yapmam

Haddimi bilirim.

Düzensiz yemek ve düzensiz uyku

Bağışıklık sistemini zayıflatırmış.

Etim-budum ortada benim

Elli altmış kilo arasında mekik dokuyorum.

Canım ciğerim

Tamam

Hava keselerin dolarsa

Nefes alamazsın ben de alamam.

Hava alamazsan solunan oksijen

Kan dolaşım sistemine nasıl girer

Zor.

Emin ol, canımın bir parçası

Hepsini tek tek okudum

Öğrendim, biliyorum

Ne olur,

Sen de esen yelden nem kapma!

Yaş altmışı geçti zaten

Oğul yok, kız yok, torun yok

Kaldık Köroğlu Eyvaz hanımla

Gel üzmeyelim birbirimizi

Canım ciğerim...