Sol elim üstünde
Sağ elim tetikte
Dilimde ya Şâfi
Allah'tan şifa dilemekte.
Hadi
Canım ciğerim
İki de bir üzme beni.
Bir giden, bir bu yıl
Zatürreeye yakalanıyorum
Ben kaçsam bile
Koşuyor peşimden.
Biliyor musun zatürree
Enfeksiyon mu diyor doktorlar
Bakteri, mantar, parazit, virüs
Mikrop icmaından oluşuyormuş.
Hele şu virüsten gıcık kapıyorum
Korona aklıma geliyor birden
Gitsin gelmesin, gitsin gelmesin
O günler.
Öyle arsız ki bu virüs ve avenesi
Şeytan gibi ya, şeytan gibi
Girecek ırık arıyorlar, bırakın aralığı
Ağızdan,
Olmadı boğazdan
O da olmazsa sindirim kanalıyla
Sana davetsiz misafir oluyorlar.
Canım ciğerim
Bu aveneye fırsat verip seni üzmemek için
Sigara içmedim.
Alkol zinhar yok
Haram dinimizde.
Sisli-paslı havaya herkes gibi ben de maruzum.
Dumanlı kahve köşeleri mi, tevbe billah.
Gürültülü ve kalabalık ortamlarla
İlla ki karşı karşıyayım.
Ben bir öğretmenim
Öğrencilerin bağrışları, çağırışları
Kalabalık koridor ve sınıf olmaz mı hiç.
İşimden dolayı stres altında olmam
Olamam.
Romatizma tedavisi de geçirmedim
Bol antibiyotik aldıracak.
Mesleğim belli, sağlık personeli değilim
Fedakârca her hastaya koşan.
Zatürree potansiyeli taşıyan bunlarla birlikte
Dalağı alınan da değilim
Dalağım yerinde.
Bir şey olmaz diye soğuğa efelik yapmam
Haddimi bilirim.
Düzensiz yemek ve düzensiz uyku
Bağışıklık sistemini zayıflatırmış.
Etim-budum ortada benim
Elli altmış kilo arasında mekik dokuyorum.
Canım ciğerim
Tamam
Hava keselerin dolarsa
Nefes alamazsın ben de alamam.
Hava alamazsan solunan oksijen
Kan dolaşım sistemine nasıl girer
Zor.
Emin ol, canımın bir parçası
Hepsini tek tek okudum
Öğrendim, biliyorum
Ne olur,
Sen de esen yelden nem kapma!
Yaş altmışı geçti zaten
Oğul yok, kız yok, torun yok
Kaldık Köroğlu Eyvaz hanımla
Gel üzmeyelim birbirimizi
Canım ciğerim...