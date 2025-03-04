Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Deprem Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Eczacı Odası olarak, afet bilincinin artırılması, toplumun bu konuda eğitilmesi ve sağlık sektöründe deprem hazırlıklarının güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Türkiye’nin, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunan ve tarih boyunca büyük depremlerle sarsılmış bir ülke olduğunu kaydeden Erol Afacan,

“Deprem, doğal bir afet olmasının yanı sıra, bilinçli önlemler alındığında etkileri en aza indirilebilecek bir doğa olayıdır. 1-7 Mart Deprem Haftası, toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesi, gerekli önlemlerin hatırlatılması ve afetlere karşı hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Açıklamasında Cumhuriyet döneminde yaşanan büyük depremlerden bahseden Afacan, “Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından sonra meydana gelen depremler, ülkemizin deprem gerçeğiyle yüzleşmesine neden olmuş ve afet yönetimi anlayışının gelişmesine katkı sağlamıştır. İşte Cumhuriyet dönemi boyunca yaşanan en büyük depremler: 1939 Erzincan Depremi (Mw 7.9): Türkiye’nin en büyük ve en yıkıcı depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu deprem, 33 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Erzincan ve çevresindeki şehirlerde büyük yıkım yaşanmış, kış şartları nedeniyle kurtarma çalışmaları oldukça zorlaşmıştır. 1942 Niksar-Erbaa Depremi (Mw 7.0): Tokat’ın Niksar ve Erbaa ilçelerini vuran bu depremde yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda bina hasar görmüştür.

1943 Tosya-Ladik Depremi (Mw 7.6): Kastamonu, Samsun ve Çorum’u etkileyen bu büyük depremde 4 bin kişi yaşamını yitirmiştir. 1944 Bolu-Gerede Depremi (Mw 7.4): Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen bu depremde, Bolu ve çevresinde 4 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. 1953 Yenice-Gönen Depremi (Mw 7.2): Çanakkale ve Balıkesir’de büyük yıkıma yol açan deprem, yaklaşık 265 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 1967 Adapazarı Depremi (Mw 7.2): Sakarya ve çevresinde büyük yıkıma neden olmuş, 173 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi evsiz kalmıştır. 1976 Çaldıran-Van Depremi (Mw 7.5): Doğu Anadolu’nun en büyük depremlerinden biri olan bu afette 4 bin kişi hayatını kaybetmiş, ağır kış şartları nedeniyle kurtarma çalışmaları oldukça güçleşmiştir. 1999 Gölcük (Marmara) Depremi (Mw 7.4): 17 Ağustos 1999’da meydana gelen bu deprem, Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olmuştur. Resmi kayıtlara göre 17 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce kişi evsiz kalmıştır. 1999 Düzce Depremi (Mw 7.2): 12 Kasım’da yaşanan bu ikinci büyük deprem, Düzce ve çevresinde büyük yıkım yaratmış ve 845 kişinin ölümüne neden olmuştur. 2011 Van Depremi (Mw 7.2): 23 Ekim’de meydana gelen bu depremde 600’den fazla insan hayatını kaybetmiş, binlerce bina hasar görmüştür. 2023 Kahramanmaraş Depremleri (Mw 7.7 ve Mw 7.6): 6 Şubat’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, 11 ili etkileyerek 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve milyonlarca insanın evsiz kalmasına neden olmuştur. Bu depremler, afet yönetimi, kentsel dönüşüm ve deprem bilinci konularında alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

“Depremler kaçınılmaz doğal afetler olsa da, bilinçli bireyler ve sağlam yapılaşma ile bu felaketlerin can ve mal kaybını en aza indirmek mümkündür” diyen Afacan, “Çorum Eczacı Odası olarak, afet bilincinin artırılması, toplumun bu konuda eğitilmesi ve sağlık sektöründe deprem hazırlıklarının güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Eczacılar olarak, afet anında ilaç tedariki ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Depreme karşı bilinçli olmak, önlemler almak ve hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm vatandaşlarımızı, güvenli yapılaşmaya önem vermeye, acil durum çantalarını hazır bulundurmaya ve deprem anında doğru hareket etmeyi öğrenmeye davet ediyoruz.

Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Deprem Haftası vesilesiyle herkesin deprem gerçeğiyle yüzleşip bilinçlenmesini temenni ediyoruz” şeklinde kaydetti.

(Haber Merkezi)