Ortodonti Uzmanı Dr. Fatih Kazancı muayenehane açtı

FATİH BATTAR

Çorum’un ilk Ortodonti Uzmanı Dr. Fatih Kazancı, yeni açtığı muayenehanesinde hasta kabulüne başladı.

Uzun yıllar farklı şehirlerdeki üniversitelerde çalıştıktan sonra Çorum'a atanarak Diş Hastanesi'nin ilk Ortodonti Uzmanı olarak görev yapan Fatih Kazancı, Gazi Caddesi Kulaksız Sokak Kavukçu İş Merkezi’nde (2.kat numara 23) adresinde yeni işyerini açtı.

Ortodonti alanında edindiği tecrübelerle Çorumluların hizmetinde olan Kazancı, yeni adresinde tüm sevenlerini gülümsetmeye devam edeceğini söyledi.

Kazancı, tel tedavisi, telsiz tedaviler, şeffaf plak tedavileri, invisalign tedavileri ve her türlü diş problemleri için mutlu ve huzurlu gülümsemenin adresinin Fatih Kazancı Ortodonti Kliniği olduğunu söyledi.

Günümüz modern tıp dünyasında, teknolojisi en hızlı gelişen diş hekimliği alanında tüm modern donanımın sağlandığı Fatih Kazancı Ortodonti Kliniği’nde, ortodontiden çene cerrahisine, diş estetiğinden implantolojiye, lazer tedavisinden diş eti hastalıkları tedavisine kadar tüm branşlarda hizmet verildiğini ifade eden Kazancı, hasta memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını kaydetti.

Diş eğriliği problemlerine karşı yılların verdiği tecrübe ve farklı bir bakış açısı ile uzun süren ortodontik tedavileri "basit ama etkili" yöntemleri ile kısalttıklarını dile getiren Kazancı, telsiz tedavi yöntemleri ile daha konforlu uygulamalar yaptığını ve hastalarının memnun kaldığını söyleyerek, Çorum’un sevilen diş hekimi olarak tüm sevenlerini yeni adresine beklediğini ve randevu almak isteyenlerin 0 535 784 14 80 numaralı hattan randevu alabileceğini sözlerine ekledi.