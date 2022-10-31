Türkiye'de 3 ilde bulunan bölümün dördüncüsü Çorum'da açıldı

M.BURAK YALÇIN

Türkiye’de sadece Ankara, İzmir ve İstanbul’da bulunan Ev Hemodiyaliz Ünitesinin dördüncüsü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete açıldı.

Ev Hemodiyaliz Ünitesinin açılışına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan kaya, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz , İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hastane Beşhekimi Sinan Zehir, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci ve hastane personeli katıldı.

Hastaneden verilen bilgiye göre, Ev Hemodiyaliz Ünitesi’nin Çorum dışında sadece Ankara, İzmir ve İstanbul’da bulunduğu belirtilerek, üniteyle ilgili şu bilgi verildi: “Ev Hemodiyalizinin üstünlükleri, ev hemodiyalizi için hastanede Hemodiyaliz eğitimi alan hastaların eğitim süresi sonunda evde diyalizlerini kendilerinin yapmasıdır. Tıbbi olarak avantajları evde diyaliz süreleri daha uzun ve sık olacağından kanın toksik maddelerden temizlenmesi neredeyse böbrek nakline yakın bir şekilde sağlanır. Hastanın kullandığı ilaç sayısı bu tedavi sonunda azalır belirgin olan kansızlıkları düzelir kandaki üre fosfor gibi toksik maddeler çok daha iyi temizlenmiş olur hastaların halsizlik, yorgunluk, depresyon, uykusuzluk şikâyetleri geriler. Hemodiyaliz sonrası ani tansiyon düşmesi ev Hemodiyalizinde görülmez hastalar daha rahat bir diyet içerisinde olurlar.”

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022, 18:58