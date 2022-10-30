‘Üç boyutlu egzersizlerle skolyozun tedavisi mümkün’

Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde 3 boyutlu egzersizlerle skolyoz tedavisi yapılıyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Fırat Altay ve hastane bünyesindeki ünitede Uzman Fizyoterapist olarak görev yapan Fzt. Dilara Atay yaptıkları ortak açıklamada skolyoz tedavisinin 3 boyutlu egzersiz uygulanarak yapılabildiğini ifade ettiler.

Skolyoz’un en basit anlatımıyla omurganın sağa veya sola eğrilmesine ek olarak rotasyonel (dönme) kuvvetiyle şekil değiştirmesi ve üç boyutlu bir omurga deformitesi olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Fırat Altay ve Uzman Fizyoterapist Fzt. Dilara Atay, “Skolyoz teşhisinin mümkün olduğunca erken yaş ve açılarda fark edilmesine özen gösterilmelidir. Skolyoz; ilerleyici bir hastalık olduğundan ilerleme hızını ne kadar erken yavaşlatırsak açıda düzelme de o kadar başarılı olunmaktadır. Skolyoz tedavisinde hedeflerimiz, bedenin unuttuğu doğru pozisyonları hatırlatarak vücuda farkındalık kazandırmak, özel solunum teknikleri ile eğrilikten etkilenip vücudun diğer tarafına kıyasla daha az kapasite ile çalışan akciğerleri eski fonksiyonuna döndürmektir. Skolyozda düşük açılarda üç boyutlu skolyoz egzersizi tedavisi, orta derecelerde egzersiz ile korse tedavisi, ilerleyen yüksek derecelerde cerrahi tedavi önermekteyiz. Ünitemizde hastalarımıza skolyoz tedavisine yönelik farklı birçok teknik uygulamaktayız. Özellikle kişiye özel 3 boyutlu skolyoz egzersizleri ile vücut farkındalığı çalışmalarından, üç boyutlu düzeltmelerden, solunum paternlerinden, omurgayı aksiyal yönde uzatmalardan ve myofasial gevşetmelerden faydalanmaktayız. Skolyoz tedavisi sürecinde olmazsa olmazlar sabır ve disiplin olarak ortaya çıkmaktadır. Ara kontroller dışında (fotoğraflama) 6 ayda bir kontrol önermekteyiz” ifadelerini kullandılar.

Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde skolyoz tedavisi Uzman Fizyoterapist Fzt. Dilara Atay tarafından 3 boyutlu egzersiz yöntemiyle yapıldığı da belirtildi. (Haber Merkezi)