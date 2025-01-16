Çorum’da 22 Eylül 2024 tarihinde kayıp olan ve 5 gün sonra, kaza yaptığı araç içerisinde ölü olarak bulunan Samet Şeker’in ailesi, kazaya dair şüphelerinin olduğunu ve olayın aydınlatılmasını istiyor.



Çorum’da 22 Eylül 2024 tarihinde 06 DA 0069 plakalı otomobiliyle birlikte kaybolan 22 yaşındaki genç Samet Şeker’i Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve arkadaşlarından oluşan 50 kişilik bir ekiple, Çorum genelinde aranmıştı.

Aramalar sonucunda kaybolduğu tarihten yaklaşık 5 gün sonra Çorum-İskilip yolu üzerinde bir evin bahçesinde devrilmiş haldeki 06 DA 0069 plakalı otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.



Aile acılı olay sonrası, şüphelerinin olduğunu ifade ederek Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili konuşan genç Samet Şeker’in babası Esat Şeker, olayın ‘kaza’ olarak nitelendirilemeyeceğini, oğlunun bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında Samet Şeker’in kaybolmadan önce en son iletişime geçtiği isim olan kız arkadaşı M.S., Samet’in erkek arkadaşı E.D. ile M.S.’nin kız arkadaşı R.U., R.U.’nun ağabeyi R.U. ve kuzenleri M.T. ve C.G.’nin ifadelerine başvuruldu.



Olayla ilgili Samet Şeker’in kesin ölüm sebebine dair otopsi raporları beklenirken, Samet’in kaza yaptığı noktada bulunan bağ evinde önemli bir gelişme yaşandı.

KAZA YERİNDE KIZ ARKADAŞININ KİMLİĞİ BULUNDU

Ev sahibi A.D., evin bahçesinde çalıştığı esnada, kazanın olduğu yerde genç Samet’in kız arkadaşı olan M.S.’ye ait kimliği buldu.

Kan lekelerinin olduğu kimliği aileye bildiren A.D., daha sonra olayla ilgili soruşturmaya dahil edilmek üzere M.S.’ye ait kimliği Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti.



Aile gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyor



Baba Esat Şeker, “Yaşanan son gelişme, cinayet iddiamızı daha da güçlendirmiştir. Olay yerinde yaptığımız onca incelemelerimiz ve alınan ifadelerde ki çelişkiler ve malum olaydan 113 gün sonra bu nüfus cüzdanının bulunması olayı bambaşka yöne götürdüğüne olan inancımı arttırmıştır. Olay yeri trafik kazası raporu düzenlese de kaza yerine uygun hiçbir delil ve materyal bulunmamış olması dikkat çekicidir. Olay yerinde ki ilk bulgular da olayın cinayet olma olasılığını daha çok güçlendirmiştir. Olayı Çorum İl Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri ile Çorum Başsavcılığının titizlikle sürdürdüğüne inancımız tam. Ancak, birileri olayı özellikle ve kesin bir dille sıradan trafik kazası gibi adeta gösterme gayretlerini de üzülerek müşahede etmekteyiz. Bu bizi daha çok üzmektedir. Samet tek oğlum her şeyimdi. Onu her şeyden koruyarak vatana, devlete hayırlı bir evlat olarak yetiştirdim. Daha vatani görevini de yeni bitirip gelmiş işe de başlamıştı. Oğlum yaramaz birisi olsa, kaza der geçerdim. Ama oğlum öyle birisi değildi. Ne oldu ise o kızla tanıştıktan sonra oldu. Olayda ki tüm şüpheliler, bildiklerini doğru şekilde açıklamak zorundadırlar. Bunu böyle düşünüyorum ve inanıyorum ki adalet mutlaka yerini bulacaktır.” dedi.