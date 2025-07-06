Dün sabah saatlerinde CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alındığı operasyonlar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PAYLAŞIMINI APAR TOPAR SİLDİ

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, X hesabından infial yaratacak bir paylaşım yaptı ve gelen tepkiler üzerine kısa sürede mesajını sildi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER ZORDA"

Tayyar'ın sildiği paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda. Yeni sürprizler olabilir. Aktaş fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir. 2 il risk altında" ifadeleri yer alıyordu.