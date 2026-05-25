Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig play-off finalinde Konya'da Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Dün Konya'da şampiyonluk sevinci yaşayan kırmızı siyahlılar, bugün Çorum'a geldi.
Şampiyon takımı kırmızı siyahlı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.
Süper Lig'e yükselmenin sevincini futbolcularla kutlayan taraftarlar, futbolcuları bağrına bastı.
Öte yandan şampiyonluk kutlamasının bayram sonu yapılacağı öğrenildi.
Takım otobüsüyle şehir turu atılacak ve meydanda şampiyonluk kutlaması yapılacağı gelen bilgiler arasında.
Muhabir: Fatih Battar