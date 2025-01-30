Çorum Sanayi Sitesinde noter açılacak. Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Balaban konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sanayi sitesine noter açılacağını belirtti.

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı olarak bir yıl önce sanayi sitesi ve çevresindeki iş yerlerinin ve mahallerinin de faydalanacağı bir noter taleplerinin olduğunu kaydeden Hıdır Balaban, “Talebimiz Adalet Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Biz noter sanayi sitemize gelecek umuduyla beklerken Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bir bölgeye yapılacağı haberini almıştık. Bu olay hem şahsımı hem de sanayi esnafımızı çok üzmüştü. Değerli vekilimiz Oğuzhan Kaya Beye ve Aylin Alveren Özen hanımefendiye durumu arz ettim. Kooperatif yönetimi olarak sanayi esnafı olarak üzüntülerimizi arz ettim. Bir iki saat sonra sanayimize özel noter müjdesi geldi. Kendi kooperatif binamızda bir ay sonra noterimiz hizmet vermeye başlayacaktır. Şahsım yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım ve sanayi esnafımız adına sayın vekilimiz Oğuzhan Kaya Beye saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli vekilim bu iyiliğinizi asla unutmayacağız. Noter isteğimizi en kısa zamanda çözüme kavuşturduğunuz şükranlarımı arz ediyorum” dedi.