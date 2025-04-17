Ahlatcı Çorum FK cumartesi akşamı Amedspor ile oynayacağı zorlu maçın nazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı dünki antrenmanda yükleme yaptı.

Sakatlıkları bulunan Kadir ve Durel dışında tüm futbolcular katıldığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı ardından dar alanda beşe iki pas çalışması yaptıran Teknik Heyet daha sonra üçe üç ikiye iki ve bire bir toplu çabuk kuvvet ve koordinasyon hareketleri yaptırdı.

Oldukça tempolu geçen bu çalışmada fiziksel olarak yükleme yapan kırmızı siyahlı takım son bölümde onar kişilik iki kaleli oyun ile oyun ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK, Amedspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak ve yarın sabah yola çıkacak.