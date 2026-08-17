Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çorum’un 25 yılda ihracat rakamlarının 250 kat büyüdüğüne dikkat çekti.

ÇORUM İHRACATTA 250 KAT BÜYÜDÜ

2002 yılında Çorum’un ihracatının 26 milyon dolardan 6 milyar 120 milyona yükseldiğini belirten Bakan Bolat, “İşte Anadolu başarısı, Anadolu Kaplanları bu demektir. Bütün Çorumlu sanayici, müteşebbis, tüccar ve tarımcı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi

SAVUNMA SANAYİ İHRACATININ YÜZDE 40’I ÇORUM’DAN

Çorum’daki savunma sanayisinin başarısına da değinen Bakan Bolat; “Sanayide, turizmde, müteahhitlikte, tarımsal üretimde, hizmetler sektöründe, imalat sanayinde, her alanda rekorlar kırdık. Türkiye 2022 yılında 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yaparken şimdi 10 milyar 50 milyon dolar 2025 sonunda yaptı. Bu yıl inşallah 12- 12,5 milyar doları aşacağız. Savunma sanayi deyince Çorum'a büyük teşekkür borçluyuz. Çorum vilayetimiz savunma sanayinde gerçekten çok büyük bir aşağı ve başarı kaydetti. Türkiye'nin savunma sanayindeki 10 milyar dolarlık geçen yılki ihracatında en az yaklaşık yüzde 40'a yakın bir pay aldı.” şeklinde konuştu

Çorum’un tarihi bir medeniyet şehri olduğunu belirten Bolat, Türkiye'nin çok önemli kültür merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Çorum’un aynı zamanda tarım sektörünün gücüyle, tarım gıda işleme sektörüyle, makine sektörüyle, değirmen makineleri ve eşitli yedek parça üretimi, madencilik, altın üretimiyle son yılların en gözde alanlarından savunma sanayi üretimiyle ve ihracatıyla Türkiye'nin parlayan yıldız şehirlerinden birisi olduğunu dile getiren Bakan Bolat; “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'miz son 23 yılda bölgesinde ve dünyada güçlü ekonomisi, güçlü diplomasi kabiliyeti, güçlü ordusu, güçlü savunma sanayi ve güçlü imalat sanayi ile ve güçlü tarım ve hizmetler sektörü ile bir yıldız gibi parlamakta. Çorum'da parlayan Türkiye'nin yıldız şehirlerinden bir tanesi. Ulaştırma ağlarının kesiştiği bir yer. Orta ve Doğu Karadeniz'e giden yolların ulaştırma koridoru, Kuzey Anadolu'ya giden yolun yine ulaştırma koridoru olan çok önemli bir şehrimiz.” ifadelerini kullandı

AK Parti zamanında Çorum’a 120 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirildiğini anlatan Bolat; “Bunların içinde eğitimden sağlığa, çevreden enerjiye, OSB'lere, yurtlara, hastanelere, okullara, üniversiteye varıncaya kadar kültür merkezleri, gençlik merkezleri, millet bahçeleri çok büyük eserler kazandırıldı. Aziz ve sevgili vatandaşlarımız da bu hizmet ve eser siyasetini, güvenilir, dürüst, çalışkan siyasetçileri görünce sağ olsunlar 25 yıldır destek vermeye devam ediyorlar. Biz onlara müteşekkiriz. Gerçekten minnet borçluyuz. Öncelikle tabii Cenabı Allah'a şükrediyoruz.” diye konuştu

ÇORUM SANAYİCİ VE ESNAFINA 100 MİLYON LİRALIK DESTEK MÜJDESİ

Konuşmasında Çorumlu esnaflara kredi müjdesi de veren Bakan Bolat, şunları söyledi;

“Esnaflarımız için güzel müjdeleri 2 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana çiftçi, esnaf, işçi, memur, emekli, her kesime kadınlar, özel gereksinimli vatandaşlarımız, çocuklar, gençler için büyük hizmetler yaptı, büyük kolaylıklar getirdi. Bu anlamda esnaflarımız için de biliyorsunuz bugüne kadar 800 milyar liraya yakın yüzde 50 faiz sübvansiyonlu esnaf kredileri verildi. 2025 yılında 178 milyar lira 257 bin esnafın kullandığı bu kredi tahsisleri yapıldı. Çorum'da geçen yıl 1 milyar 518 milyon Türk lirası esnaf kredisi kullandı. Yüzde 25 sübvansiyonlu finansman desteğinden. Bu yıl da Çorum 800 milyon lira destek aldı ilk 7 ayda ve bu yılın finans maliyeti de sadece yüzde 20 arkadaşlar. 1 milyon liraya kadar işletme kredisi veriliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle 1.5 milyon liraya çıkarıldı bu rakam. Yine yatırım taşıt alımı, makine demirbaş alımında 2 milyon 500 bin liraya kadar verilen esnaf kredisi 3 milyon 500 bin limite çıkarıldı. Ve bunların finans maliyeti sadece yüzde 20 arkadaşlar. Geri ödeme süreleri işletme kredilerinde 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Yatırım ve taşıt alım kredilerinde 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. 6 ayda bir geri ödemeli olarak. Yine üçte biri kadar bu kredinin fatura ibraz sorumlu şeyi vardı, zorunluluğu. Bu da bir yıl boyunca ertelendi biliyorsunuz. 1 Ocak 2027 tarihine kadar bu anlamda da esnaflar rahatlatıldı ve kredi kullanabilmek için 3 aylık işe 6 aylık işe başlamış olma süresi 3 aya düşürüldü. Çorumlu sanayiciler, tüccarlar, esnaflarla olan bu tam günlük buluşmamızda bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. TESKOM kefaleti ile inşallah Halk Bankası'ndan bir 100 milyon liralık daha esnaf kredisini yarın Çorum'a göndermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.”

TÜRKİYE’NİN BEKASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İCRAATLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Son olarak ‘Terörsüz Türkiye’ sloganıyla başlatılan Çerveve Yasa konusuna da açıklık getiren Bakan Bolat; “2015 seçiminin ertesi gününden başlayan Cumhur İttifakı Türkiye ve Türkiye'nin bekası için çok büyük başarılı icraatlar gerçekleştirildi. Bakın 90'lı yıllarda 6 ayda bir hükümet değişikliği olurken ve 90'lı yıllarda 11 hükümet değişikliği olurken 3 Kasım 2002'den bu yana aynı iktidar ülkeyi istikrar ve büyüme gelişme yolunda yönetmeye devam ediyor. Bunda Cumhur İttifakı ortaklarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanı ve yöneticilerine de teşekkür borçluyuz. Birlikte mecliste 10 gün önce geçirilen Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çerçeve yasası 467 kabul oyuyla Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü için gerçekten muhteşem bir proje oldu ve inşallah bu Allah sonuna kadar buna ulaşmayı ve Türkiye'mizde artık terörün kökünün sonuna kadar kazanıp 86 milyonun kardeşlik ve birliği içinde ülkemizin, üretim, çalışma ve ekonomik gelişme yolunda huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.