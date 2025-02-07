Samsun’da yapılan Liseli Gençler Bowling Türkiye Şampiyonasında Özejder Sosyal Bilimler Lisesi bayan takımı onunculuk ödülünün sahibi oldu.

İdareci Ahmet İlhan, Antrenör Ferpat Armutcu yönetiminde Ceylin Erdoğmuş, Fatma Naz Özdemir, Zümra Eren, Yağmur Çeten, Ravza Gülsüm Kızılçinli ve Aybüke Ecem Maraş’tan oluşan kadrosu ile Ankara’da yapılan bölge birinciliğinde ilk üç içinde yer alarak Samsun’da yapılan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi bayan bowling takımı gruptan çıktıktan sonra eleme maçlarında rakiplerine yenildi ve müsabakalar sonunda Türkiye onunculuk ödülünü aldılar.

Antrenör Ferhat Armutcu sporcularının şampiyonada gösterdikleri gelişimden son derece memnun olduğunu belirterek ‘Gelecek yıllarda daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum ve sporcularımı kutluyorum’ dedi.

Yönetici Ahmet İlhan ise öğrencilerin spora olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek ‘Bu tür organizasyonların onların kişisel ve sportif gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Bizde okul olarak bunun bilincinde olarak spora elimizden gelen desteği vereceğiz.

Sporcularımız gösterdikleri performansla gelişimlerini ortaya koydular. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla çalışarak daha büyük başarılar kazanacaklarına inanıyorum.. Okul olarak spora ve sporculara desteğimiz artarak devam edecek. Tüm mücadele eden sporcularımı ve antrenörlerimi emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve başarılarının önümüzdeki yıllarda artarak sürmesini diliyorum’ dedi.