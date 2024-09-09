Çorum’un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde sele neden oldu.

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İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran yağmur, Sarısüleyman köyünde sele dönüştü. Köy içindeki yollar göle dönerken sel suları kilit ve kaldırım taşlarını yerinden söküldü. Ayrıca selin şiddetine dayanamayan sağlık ocağının kapısı ve duvarları yıkıldı.

Tır otobüse çarptı, sürücü yaralandı Tır otobüse çarptı, sürücü yaralandı

Corumda Saganak Aniden Bastirdi Sel Sulari Taslari Yerinden Soktu 17258399111211 3Köy içerisinde oluşan sel nedeniyle iki otomobil sulara gömülürken araçlar ve içerisindeki sürücüler Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca köydeki bazı kümes hayvanları selden telef oldu.

Editör: İhlas Haber Ajansı