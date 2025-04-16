Badminton’da Osmancık Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu kız ve erkek takımları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Samsun’da yapılan Okul Sporları Küçükler Badminton Grup birinciliğinde Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu kız takımı grup birincisi erkek takımı ise grup ikincisi olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

12-15 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapılan Okullu Küçükler Badminton grup birinciliğinde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu kız takımı antrenör Eren Murat Güngör yönetiminde Yağmur Koçak, Işıl Banu Uluhan, Zümra Şahin, Rana Şahin, Eslem Köroğlu ve Eylül Serra Kütük’den oluşan kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak finallere yükselmeye hak kazandı.

Çağan Boyar, Kıvanç Gökgöz ve Mehmet Gökgöz’den oluşan erkek takımı ise grupta ikinci olarak final grubunda mücadele etmeyi başardı.

Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu kız ve erkek takımları 24-27 Mayıs tarihlerinde Kastamonu’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.