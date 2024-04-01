Çorum'da kırmızı ışıkta durduğu esnada alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Çorum -Samsun karayolu Toptancılar Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 CPH 11 plakalı otomobilde, kavşakta bulunan ışıklarda durduğu esnada yangın çıktı.
Araç sahibin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, otomobilin motor kısmında çıkan yangını söndürdü.
Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı