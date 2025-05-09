Ahlatcı Çorum FK sezonun son maçında yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın akşam saatlerinde tesis sahasında Teknik Direktör Can Güçer yönetiminde yaptığı antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Daha sonra üç takımlı minyatür kale maç yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların sezonun sonu gelmesi nedeni ile oldukça neşeli oldukları gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve akşam Merzifon’dan İstanbul’a uçacak.