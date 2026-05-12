19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek Gençlik Haftası etkinlikleri ve spor faaliyetlerine yönelik değerlendirme ve planlama toplantısı yapıldı.

Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu koordinesinde Şube Müdürleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen toplatıda faaliyetler karara bağlandı.

Toplantıda, hafta boyunca düzenlenecek programlar, sportif faaliyetler, gençlik etkinlikleri ve organizasyon süreçleri ele alınarak koordinasyon sağlandı.

Gençlerin milli ve manevi değerler ışığında; sporla, kültürle ve sosyal etkinliklerle buluşacağı dolu dolu bir Gençlik Haftası için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor.