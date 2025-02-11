Çorumlu Sibel Sezgin’in “Çek Ellerini Yalnızlığımdan” kitabı çıktı.

Sibel Sezgin, Dorlion Yayınları’nın yayınladığı roman tarzındaki kitabın internetten satışının başladığını söyledi.

Kitapla ilgili önsözdeki yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Doğduğu gün yaz olmasına rağmen yaşantısında ne sıcaklık vardı ne de Güneş... Arada bir sığındığı sevgi kırıntılarıyla avutmuştur kalbini Elif. Soğuk ve sert tavırların hâkim olduğu, yalnızlığın ve sevgisizliğin acımasız, soğuk yüzü ile tanışmıştı bir kere doğduğu evde. Elif, karşısına aniden çıkan ve kalbini ısıtan, hızla çarptıran saf bir aşkla nihayet mutluluğa inanmaya başlarken, geçmişin gölgesinin onu bırakmaya hiç de niyetli olmadığını anlar. Doğduğu evdeki kaderini değiştirmeye çalışırken kalbi ile hayatın acımasız gerçekleri arasında sıkışıp kaldığı bu hikâyede aşkı ve yalnızlığı bir arada taşımanın ne kadar zor olduğunu keşfedeceksiniz. Sevdiği adamla mutluluk hayalleri kurarken birbirleri için yanlış iki insan olduğunu anlayıp sevdiği adama veda ettiğinde ve her şey sona erdiğinde Elif’in geriye kalan tek dayanağı ne olacak?”

SİBEL SEZGİN KİMDİR?

1987 yılında Çorum’da dünyaya gelen Sibel Sezgin ilkokul eğitimini Çorum’da tamamladıktan sonra 1999 yılında ailesinin Ankara’ya taşınma kararı alması ile Ankara’ya yerleşmiş orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için tekrar Çorum’a gelen Sezgin, mezun olduktan sonra tekrar ailesinin yanına Ankara’ya dönmüş çeşitli şirketlerde muhasebecilik yapmıştır. İlkokul yıllarından itibaren şiir ve edebiyata olan düşkünlüğü yazarın hayalinin peşinden koşmasına sebep olmuş ve kitap yazmaya yönlendirmiştir.