Hazar Gölü kenarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Halil Ç. (29) ve Rukiye Y.’nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

İlk incelemelere göre, şahsın önce kadını öldürdüğü ardından intihar ettiği öğrenildi.

Ayrıca hayatını kaybeden Rukiye Y. için dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.