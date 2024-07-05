İl Genel Meclisi Temmuz ayı son oturumunda Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından, 'maçın adamı' seçilen Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması gündem oldu.

İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, UEFA’nın Merih Demiral hakkında başlattığı soruşturmayı kınayarak; “Bozkurt işareti Türklüğün simgesidir. UEFA bu yanlıştan hemen dönmelidir.” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü ise bozkurt işaretinin sadece MHP’yle ilişkilendirilse de Türklüğün bir simgesi olduğunu söyledi.

1000 yıldır Bozkurtların var olduğunu dile getiren Dölcü, Avrupa’nın Sultan Alpaslan’ın Kanunu Sultan Süleyman’ın, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk’ün intikamını bu şekilde almaya çalıştığını söyledi.

Dölcü; “Bozkurt işareti 1000 yıl öncesine ta Ergenokon’a dayanmaktadır. Bozkurt işareti bizim partimize ait olsa da sadece bize ait bir sembol değil. UEFA Alpaslan’ın, Kanuni’nin, Yavuz’un, Atatürk’ün bugünkü evlatları olarak tarihin hesabını bize soruyor. Bütün mesele bu. Türkiye’de oynayan yabancı futbolcular da haç işareti yapıyor biz bozulmuyoruz buna. Olayı sadece MHP ile özdeşleştirmek isteniyor ama bozkurt hepimizin değeri.” şeklinde konuştu

CHP Grup Başkanvekili Saadettin Akgül de Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işaretini tasvip etmediğini söyledi.

A Milli Takımın bütün Türk milletinin takımı olduğunu belirten Akgül; “Bu takım MHP’nin yada Ülkü Ocakları’nın takımı değil. Sporun siyasete karışmaması lazım. Milletimizin birliğe, beraberliğe ihtiyaç olduğu bugünlerde bu işareti yapması hiç olmadı. Yapmasa ne olurdu? Bu hareket şık olmamıştır. Merih Demiral işaret yapmak yerine Türk bayrağını da öpebilirdi. Bozkurt’u Türk bayrağının önüne mi geçireceğiz ne yapacağız.” diyerek tepkisini gösterdi.