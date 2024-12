Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, ülkemizin demokrasisi için yerel ve ulusal siyasette eşit temsile büyük ihtiyaç olduğunu vurguladı.

5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasının 90.yıldönümüne ilişkin basın açıklaması yapan Özlem Güngör, “eşitlik” vurgusu yaptı.

Özlem Güngör, siyasette eşit temsil olmadan demokrasinin eksik kalacağına dikkati çekti.

Güngör, “Politikayı eşitlikçi bir bilinçle dönüştürmek için eşit temsil çağrısı yapıyoruz! Eşitsizliklere, ayrımcılıklara son verme çağrısı yapıyoruz! Çare eşitlikte” ifadesini kullandı.

Özlem Güngör’ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90.yılı bugün. Önce 1930’da belediyelerde, 1933’te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde ve 1934’te de TBMM’de seçme ve seçilme hakkını kazanan kadınlar, bu haklarını birçok ülkeden önce elde ettiler. Tüm bu adımları atan, bu büyük kadın devrimlerini gerçekleştiren başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm devrimcileri saygıyla ve minnetle anıyoruz. O günlerde, ülkemizin ancak kadınların eşit haklara ulaşmasıyla kalkınacağına, güçleneceğine inananlar geleceği de bu bakış açısıyla şekillendirdiler. Bugün ise, gerçek bir demokrasinin ancak kadın-erkek eşitliğinin her alanda sağlanmasıyla mümkün olacağını çok daha açık bir şekilde görüyoruz, biliyoruz ancak siyasi temsil noktasında bu eşitlik sağlanabilmiş değil. Nitekim, Dünyada kadınların siyasete katılımı endekslerinde ülkemizin bugün çok geri sıralarda olması bunun en açık göstergesi.

1 Nisan 2024 sabahı itibariyle, Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde toplam 35 kadın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilmişlerdir. Ayrıca, son yerel seçimlerde kadın belediye meclis üyelerinin sayısında da ciddi artış yaşanmış, ez cümle yerel siyasette kadın temsili katlanarak artmıştır. Bunlar, eşit temsilde siyasi iradenin ve kararlılığın ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Aynı kararlılığı, TBMM’de olan tüm siyasi parti gruplarından beklediğimizi de belirtmek isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 8 Mart 2021 tarihinde, “Kadınların temsiliyet oranlarının arttırılması için” verdiğimiz ve Siyasi Partiler Kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin iktidar partisinin ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini hatırlatmak isteriz. Bu itibarla, kadınların siyasi temsilinin arttırılması için kanunlarda da gereken değişikliklerin bir an önce yapılması gerektiği çok açıktır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, dün olduğu gibi bugün de kapı kapı, sokak sokak çalışan kadınların siyasete katılımlarını arttırmak için atılacak her adıma destek vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Tekrar hatırlatalım, yerel ve ulusal siyasette eşit temsile ülkemizin demokrasisi için çok ihtiyaç vardır. Sokakta “güvende değilim” diyen, pazarda “geçinemiyorum” diyen, mahallelerde “kreşimi kapatma” diye haykıran kadınların haklı isyanlarının TBMM kürsüsünden ve siyasetin her kademesinden daha fazla seslendirilmesi için çare eşitlikte, çare eşit temsilde. Daha fazla kadın muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı, Milletvekili sayısının artması için çare eşitlikte, çare eşit temsilde. Politikayı eşitlikçi bir bilinçle dönüştürmek için eşit temsil çağrısı yapıyoruz. Eşitsizliklere, ayrımcılıklara son verme çağrısı yapıyoruz. Çare eşitlik’te diyoruz. Siyasette eşit temsil olmadan demokrasi eksik kalır unutmayalım. Haydi kadınlar, her alanda olmak için dönüştürücü mücadeleye devam. Yeni kadın devrimleri için güçbirliği yapalım. Erkek siyaset değil eşit siyaset bizimle mümkün.”