CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye gündemine düşen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın pazarcı esnafını sert bir şekilde uyarması olayına ilişkin dün Now Ana Haber'e açıklamalarda bulundu.

Daha önce bir çok konuda karşı karşıya gelen Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın ile CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, pazarcılar konusunda yine karşı karşıya geldi.

AŞGIN UYARDI, TAHTASIZ SAVUNDU

Aşgın hile yapan, kurallara uymayan pazarcıları uyarırken, Tahtasız, Now Haber'de pazarcıları savundu.

'AŞGIN ALGI OLUŞTURUYOR'

Tahtasız, pazarcı esnafına kesilen cezanın orantısız olduğunu söylerken, Aşgın'ın 'tüm pazarcı esnafı çürük ürün satıyor' gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını savundu.

'KÜÇÜK PAZARCI ESNAFINA CEZA KESEMEZSİNİZ'

Başkana kızarak domatesleri çöpe döken pazarcıya rekor ceza geleceğini duyuran Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a da tepki gösteren Tahtasız, "Küçük pazarcı esnafına ceza kesemezsiniz" dedi

Tahtasız; "Sayın bakan yardımcısı siz küçük pazarcı esnafından ne istiyorsunuz? Bu ülkede darlık yaratan, insanların alım gücünü engelleyen, mazotu, gübreyi ulaşılamayacak hale getiren sizsiniz. Tüm pazarcı esnafı çürük ürün satıyor gibi bir algı oluşturarak pazarcıyla halkımızı karşı karşıya getirmemeniz lazım. Ülkeyi bu duruma getiren Cumhurbaşkanına ve AKP hükümetine kesmen gereken cezayı küçük pazarcı esnafına kesemezsin." şeklinde konuştu