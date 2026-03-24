Çorum Sobacılar, Çilingirler ve Tenekeciler Odası Olağan Genel Kurulu Afra Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Abdullah Uyar ve mevcut Başkan Hasan İlhan’ın başkanlık için yarıştığı genel kurulda Abdullah Uyar Sobacılar, Çilingirciler ve Tenekeciler Odası’nın yeni başkanı oldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli yaptı.

Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları ile bilançoların okunarak oya sunuldu ve oy birliğiyle ibra edildi.

Toplantının devamında başkan adayları Abdullah Uyar ve Hasan İlhan Kılıç birer konuşma yaparak mobilyacı esnafından seçimde destek istedi.

Konuşmaların ardından ise oy kullanma işlemine geçildi.

Saat 17.00’da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Yapılan oylama sonucu Abdullah Uyar 146 oy alarak odanın yeni başkanı olurken, Hasan İlhan ise 91 oyda kaldı

Abdullah Uyar başkanlığındaki Sobacılar, Çilingirciler ve Tenekeciler Odası yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Ahmet Çatal, Mustafa Alıcı, Seyit Tekel, Murat Bektaş, Aşur Gül ve Gökhan Temür”

Denetim Kurulu; “Mahmut Kıdış, Hüseyin Demir, Bilal Işık”