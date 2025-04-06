10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, önceki akşam 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde görüntülendi.

"ZAMAN ONU TEĞET GEÇİYOR"

Mütevazi hayatı ile tanınan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Ahmet Necdet Sezer'in dinç halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sezer'le ilgili sosyal medyada "Zaman onu teğet geçiyor", "Hiç yaşlanmıyor", "Gençlere taş çıkartır" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali;

MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 'Cumhurbaşkanı emeklisi' aylığı yeni zamla 99 bin 218 lira olmuştu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aynı zamanda Başbakan emeklisi olduğu için, 141 bin 397 lirayla daha yüksek olan Başbakan emeklisi aylığını alıyor.