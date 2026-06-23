Çorum Belediyesi tarafından satın alınan toplam 83 milyon lira değerindeki 13 araç için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Bünyesine 4 adet yeni nesil Ford F-Line çöp kamyonu, 1 adet hibe Ford Trucks çöp kamyonu, 1 adet Mercedes Atego süpürge aracı, 1 adet yer altı konteyner toplama aracı, 1 adet 39.000 Litre akaryakıt dorsesi, 1 adet su tankeri, 1 adet asfalt freze, 1 adet paletli dozer, 1 adet Honda motosiklet olmak üzere toplam 13 araç daha kazandıran Çorum Belediyesi, Hürriyet Meydanı’nda araç tanıtım töreni düzenledi.

Törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından araçları kullanacak şoför ve operatörlere anahtarları, protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Tören yeni araçların şehir turu atmasıyla sona erdi.