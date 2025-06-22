Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı ‘Fikir Duvarı’ etkinliği düzenledi.

Konu ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Saadet Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Fahrettin Şeherli, “Son günlerde yaşanan son gelişmeler hakkında ülke ve dünya gündemini değerlendirmek adına halkımıza kalem uzattık. Özellikle genç kardeşlerimizin ilgisini çeken bu etkinliğimiz halkımızın düşüncelerini almak adına biz Saadet Partisi mensupları olarak değerli buluyoruz. Halkımızdan ve genç kardeşlerimizin ilgisinden de anlaşıldığı gibi başta kanayan yaramız Filistin Gazze'miz gelmektedir. Halkımız hangi düşünceye sahip olursa olsunlar tüm dünyanın çıbanbaşı İsrail'in bir an evvel zulümlerini durdurmak adına devlet büyüklerine çağrıda bulunarak her türlü eylem adına desteklerini ilettiler. Ayrıca yapmış olduğumuz bu etkinlik içerisinde İsrail bayrağı ve Netanyahu resmine ayakları ile çiğneyerek geçen vatandaşlarımız Siyonizm'in uşaklarını bir kez daha lanetleyerek tüm insanlığın ayağa kalkması aşikârdır” dedi.