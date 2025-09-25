Sungurlu’da uzun süredir şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı açıldı.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, uzun süredir şap hastalığı nedeniyle kapalı olan hayvan pazarının açılmasıyla birlikte denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, “Hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması için kontroller titizlikle yapılmakta, pazara giriş yapan hayvanların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmektedir. Hem yetiştiricilerimizin hem de vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla hayvan pazarımızdan faydalanabilmeleri için çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Sağlıklı Hayvan, Güvenli Gıda, Mutlu Üretici” ifadeleri kullanıldı.