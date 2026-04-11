Sungurlu'da düzenlenen törende Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 181. yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen program, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Yapılan konuşmada, Türk Polis Teşkilatı’nın 181 yıldır halkın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığı vurgulanarak, emniyet mensuplarının özverili çalışmalarına dikkat çekildi.

Etkinliklere ilçe protokolü, emniyet mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program kapsamında şehit polisler dualarla anılırken, görev başındaki polisler de unutulmadı. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.