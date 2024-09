Kişinin tahsili, makamı, mevkii kendine münhasır / Lakin kişiliği, insanlığı ya ipek halı ya kilim ya da hasır

*

Daha bebekken veriyoruz ağızlarına yalancı meme / Sonra da yalan söyleme, dürüst ol diriyoruz, büyüyünce / Bunda bir tezatlık yok mu, sizce?

*

İşinde farkı, farklı olanlar yapar / Ya farksızlar, onlar da sıradanlar

*

İçime atsam, lüzumsuz kalabalık / Dışarı döksem, karışacak ortalık / Sus!

*

Zaman kısaldı artık kurma öyle uzun hayaller / Sen hayalin peşinde koşarken kim bilir kaderin ne der? / Akıbet ne sen nail olursun ne de ben görürüm / Bir fırtına kopar da diyarı gurbete sürülürüm / Üzerime konulur en ağır taşlar / İşte orada hayaller yeniden başlar / Ya Cehennemden bir çukur ya Cennetten bir bahçe / Ey aldanan nefsim, tükenen ömre inat yine günah işle

*

Zamanında bulup yiyemedi / İstediğini alıp giyemedi / Çok arzu etse de gezemedi / Geçti tüm ömrü bi çare ile / Kimseye halim şu diyemedi

*

El ne der âlem ne der / Diye diye ömür geçer / El âlem ne derse desin / Bir daha gelecek değilsin

*

Birde sen ara be gardaş / Hepten benden bekleme / Değerini daha da artırır / Konuşacağın iki tatlı kelime

*

Çalıştırın… Çalıştırın… Çalıştırın / Acelesiz, yavaştan yavaştan alıştırın / Sakın ha, kışın soğumasın, yazın ısınmasın / Tasarruf mu, boş ver bu sene de olmasın

*

Bilemezsin sen, belki içi sonbahar dışı ilkbahar / Gözyaşı mahzundur, meçhul bir çeşmeden akar /Anlaman için senin de

*

Bazen bakar bakar insan / Bazen de baktığından bıkar insan / Hayat öyle bir süzgeçtir ki dostum / Büyüğü atlatır da, küçüğü takar insan

*

Her şeye yavaş yavaş alışıyoruz / İyi iken kötüye bizde karışıyoruz / Uyarıları kale almadan savuşuyoruz / Ne olacak gidişatımız bizim? / Var mı makul, bir çözüm?

*

Al birini vur ötekisine / İki kelam söyleyemez / Kibri müsaade edipte / Sahi nezaket nerede?

*

Ben değildim öyle / Şimdi oldum böyle /

Neden değişir insan / Sebebini sen söyle

*

Dedi: 'Hocam, ne kadar sakinsin' / Dedim:' Tepem atarsa dünyayı deviririm bilirsin'

*

Kalan malını mülkünü yersiniz / Her tarafa gezmeye gidersiniz / Lakin kabrini bir ziyaret edip / Fatiha ikram etmeye imtina edersiniz

*

Nokta koymak kolay da / Ah şu virgüllerin hatırı olma

*

Makalelerimde imlada hata olursa edebiyat öğretmenim üzülsün / Yok, eğer bilgilerde hata olursa memleket toptan düşünsün

*

Gençlikte uğruna öldüklerin / Yaşlılıkta reva mı, gördüklerin / Yazsan kitap olur bildiklerin /

Katar, katar