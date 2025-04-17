Çorum futbolunun yıllardır en büyük eksiklerinden birisi olan alt yapı tesisinde tabela asıldı.

Futbolun gelişimi ve profesyonel kulüplerin ayakta kalabilmesi için en önemli etken üretmek ve satmak bunun içinde olmazsa olmazı alt yapı tesisi.

Çorum FK alt yapısını güçlendirmek için yapılan çalışmalarda tesis olmaması en büyük etken, İki sezondur kırmızı siyahlı kulüp belirlediği isimleri otelde kalıyor ve çalışmalar için ordan sahaya geçiyorlar.

Çorum FK’nın bu sezon beş takımı gelişim liginde mücadele ediyor ve bu beş takımın çalışmaları sonunda bir sahadan fazlasını onlar işgal ediyor. Buda diğer amatör kulüplerin çalışma saatini ve günlerini azaltıyor kısacası herkesi zorluyor.

Çorum Belediyesi’ne ait Binicilik Tesisi’ni kiralayan Çorum FK burda binicilik alanı yanındaki alana alt yapı tesisi yapmak için çalışma başlattı. Hazırlanan projeye göre üç futbol sahası ve bir bina bulunan tesis için kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın geçtiğimiz aylarda tesisin temelini atacaklarını sonrasında ise Çorumluların destekleri ile tamamlamayı amaçladıklarını belirtmişti.

Bu doğrultuda Binicilik tesisi yanındaki alana ‘Çorum Futbol Kulübü Alt yapı Tesisleri Proje alanı’ tabelası asıldı.

Bu fotoğraf dün tesislerde çekildi.

Yıllardır istediğimiz ve beklediğimiz tesisin tabelasını gördük inşallah tesisi görmekte nasip olur.

Bu konuda kulübün atacağı ilk adımın ardından gerek Bakanlık, gerek Spor Toto, gerek yerel imkanlar ile bu tesisi Çorum’a kazandırmak sadece Çorum FK’nın değil Çorum futbol camiasınında çok daha iyi şartlarda çalışmasına imkan sağlayacaktır.