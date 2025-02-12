Antalya’da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasında ilk kez mücadele eden Çorumlu sporcular önemli bir tecrübeli kazandılar.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü EYS antrenörü Halil Özduran yönetiminde açılan ücretsiz kurslarda alt yapıdan yetişen Taekwondoculardan 51 kiloda yıldız bayanlarda Yağmur Tahtacı, ve Gül Berra Taş ile 47 kilo yıldız bayanlarda Reyyan Rana Çalışkan 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği böyle bir turnuvada ilk kez tatamiye çıktılar.

Çorum Zirvespor kulübü üç sporcusunun alt yapıdan başlayan çalışmalar sonunda böyle bir turnuvada ilk kez mücadele ettiğini belirten antrenör Halil Özduran ilk üç turda gösterdikleri performansın gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.