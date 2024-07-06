CHP Çorum Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, İl Özel İdaresi'ne yapılacak 57 personel alımının mülakat ile değil noter huzurunda kura ile belirlenmesini istemek için basın açıklaması eylemi yapacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tahtasız, "Bugün İl Özel İdaresi'ne yapılacak olan 57 personel alımının mülakat (torpil) ile olmasına karşı çıkmak ve başvuruda bulunan vatandaşlarımızdan liyakatli olanların noter huzurunda kura ile belirlenmesini istemek için basın açıklaması yapacağım. Tüm halkımızı saat 11.30da Ankara yolundaki İl Özel İdaresi Binası önünde bekliyorum. Hak, hukuk, adalet ve liyakat mücadelemiz devam edecek." dedi.