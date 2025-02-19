Demokrat Parti(DP) Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, geçtiğimiz günlerde hastanede Kütüphane ve Prematüre Retinopatisi Tanı Ünitesi açılış programında kendisine konuşma hakkı verilmediği gerekçesiyle programı terk eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a destek verdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Mehmet Tunç, Milletvekili Tahtasız’ın tepkisinin “haklı ve yerinde” olduğunu ifade etti.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kendisine söz almak istiyor musunuz?diye sorulmuş olup konuşma yapacağını belirttiği halde iktidar partisi talimatı ile “dervişin fikri ne ise zikri odur” edasıyla konuşmasının önüne geçilmiştir. Oysa ki; sayın vekilin yapılan hizmetten dolayı yetkililere teşekkür edecek ve tavsiyelerde de bulunabileceği düşünülebilirdi. Dolayısıyla sayın vekile ve muhalefet partilerine yapılan talihsiz tavrı kınıyorum.

Sayın valim hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kamu görevlileri yanında siyaset yapmak kanunlarımız tarafından belirlenmiş olup, devletimizin amir ve memurlarına da saygımız sonsuzdur. Ancak resmi daire amir, memur, ve müdürlerinin siyaset yapması da yasalarımız çerçevesinde belirtilmiştir. Velev ki daire müdürleri, amirleri ve memurları yanlarına basını da alarak İnsanların gözlerinin içine sokarcasına birilerini tebrik için de gittikleri görülmektedir. Mülki amir olarak her daim aynı hassasiyeti göstereceğinize ve gerekeni yapacağınıza dair inancımız tamdır. Tecrübemiz, büyüklerimizden edindiğimiz siyasi ahlaktan gelmekte olup, temennimiz bürokrasi ve siyasetin görev ciddiyeti ve uyum içerisinde, ayrıştırmadan milletimize hizmet amaçlı odaklanmalarıdır.”