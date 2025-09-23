Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, çiftçilerin güvenini bir kez daha kazanarak yeniden Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Pehlivan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette kooperatiflerin önemine vurgu yapan Milletvekili Tahtasız, “Kooperatifler, üreticinin sesi; dayanışmanın, emeğin ve yerel kalkınmanın temel taşıdır. Çorum’un bereketli topraklarında alın teriyle üretim yapan tüm pancar ekicilerimizin yanında olmaya, sorunlarını meclis kürsüsüne taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Tahtasız, kendilerini samimiyetle ağırlayan yönetim kurulu ve kooperatif üyelerine teşekkür ederek, “Birlikte daha güçlü, daha üretken bir Çorum için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan da nazik ziyaretleri için Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a üyeleri ve yönetimi adına teşekkür etti.