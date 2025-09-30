Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) 2025 ürünü pancar alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 2 bin 975 lira olarak açıkladı.

Böylece geçen yıla göre şeker pancarı alım fiyatlarında yüzde 25,3 artışa gidilmiş oldu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pancar alım fiyatlarına tepki gösterdi.

'ÇİFTÇİ BORCUNU NASIL ÖDEYECEK?'

Geçen yıl ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 375 lira olan pancarın alım fiyatının bu yıl 2 bin 975'e yükseltildiğini belirten Tahtasız; "Geçen yıldan bugüne kimyevi gübreye yüzde 55 zam yapıldı. Geçen yıl mazot 41 liraydı. Bu yıl 55 lirayı geçti. Keza diğer girdi maliyetlerinde de yüzde 50’den az olmamak üzere artış yaşandı. Pancar alım fiyatına ise geçen yıla göre yalnızca yüzde 25 artış yapıldı. Girdi maliyetlerindeki zamlar kepçeyle geliyor, ürün fiyatlarına ise kaşıkla artış yapılıyor adeta. Çiftçi borcunu nasıl ödeyecek, geçimini nasıl sağlayacak? Önümüzdeki yıl ekimini nasıl gerçekleştirecek? Açıklanan bu fiyatlar çiftçiyi üretimden soğutmaktan, çiftçinin borcunu katlamaktan başka bir işe yaramayacağı açıktır. Pancar alım fiyatı maliyet artı makul kâr olacak şekilde revize edilmeli bu ve bundan sonraki senelerde o şekilde açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı